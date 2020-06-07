Adana'da sıcaklıklar 39 dereceyi bulunca sokaklar bomboş kaldı!

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları 21 Mart'tan itibaren kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında izin verildi. SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYRETTİ Bugün Türkiye'yi Basra Körfezinden gelen sıcak hava dalgasının etkilemesinden dolayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izinli olmalarına rağmen sıcak yüzünden evlerinde kalmayı tercih etti. SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Adana'da da meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 derece ölçülürken, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Bu nedenle saat 14.00'ü gösterdiğinde az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı. Vatandaşlar sıcaktan dolayı evlerine kısa süre sonra geri dönmek zorunda kaldı.