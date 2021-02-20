Adana'da şoke eden görüntü! Çürümüş meyvelerden meyve suyu yapılıyor

Konya'da süt banyosu skandalının ve bir döner paketleme yerinde hijyenin yok sayıldığı görüntülerin ardından bu kez çürümüş meyve olay patlak verdi.

Söz konusu videoda portakalların meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görülüyor. Videonun Adana'da çekildiği öne sürülürken, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoyu yaylayan kişi "Meyve suyu içmeyin" uyarısını da ekledi.

Söz konusu video vatandaşların tepkisini çekerken yetkilerin harekete geçmesi bekleniyor.