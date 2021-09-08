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Adana'da su borusu patladı, evleri su bastı!

Adana bulvarda su borusunun patlamasıyla yol çökmeye başladı. Yaklaşık 8 metre çapında çökmenin yaşandığı yoldan taşan sular, çevre binalardaki zemin katları bastı. Olay yerine gelen ekiplerin 2 saatlik uğraşlarıyla zemindeki sular çekildi.

Adana'da su borusu patladı, evleri su bastı!

Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait su borusu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Su borusunun patlamasıyla hattın bulunduğu yolda çökmeler yaşandı. 8 metre çapındaki göçük tehlike yarattığı için yol ulaşıma kapatıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi.

Adana'da su borusu patladı: yol çöktü!

Çökme kaynaklı yaşanan su taşkını nedeniyle çevredeki ev ve işyerlerinin zemin katları su altında kaldı. Mahalle sakini olan Semih Çalık, "Evimiz ve işyerlerini su bastı. Her yer çamur içerisinde. Daha önceden aynı yer 5 kez daha patladı. Her seferinde aynı olayları yaşıyoruz. Bazı dükkanların içerisindeki su miktarı yaklaşık 1 metre" dedi.

Adana'da su borusu patladı: yol çöktü!

Ekiplerin müdahaleleriyle sular çekildi. Mahallede çalışmalar devam ediyor.

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