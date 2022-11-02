Adana'da yüreklere su serpen görüntüler! Vatandaşlar, parası ve telefonu çalınan seyyar satıcının o haline kayıtsız kalmadı!

Adana'da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımlarda yeşillik satarak ev geçimini sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz'ın toptancılara vereceği 7 bin lira ve kendine ait telefonu vicdan yoksun insanlar tarafından çalındı. O olay sonrası kadının halini görenlerden takdir toplayan ir hareket geldi.

ŞÜPHALİLER ARANIYOR

Edinilen bilgiye göre dün 23:50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı´nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Yılmaz´ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

DUYAN ALIŞVERİŞE GELDİ

Elindeki parayı kaybeden seyyar satıcı borç parayla yeşillik ve yumurta alarak her zaman satış yaptığı yere giderek tezgahını açtı. Satıcı kadının yaşadıklarını duyan vatandaşlar durumun son bulması ve kadının yaşadıklarını dindirmek amacıyla yeşilliklerden ve yumurtalardan alarak destek oldular.

"LÜTFEN PARAMI GERİ GETİRİN"

Parası ve telefonun çalınan Gamze Yılmaz ise "Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakcının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz" şeklinde konuştu.