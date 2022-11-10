Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarladaki işçileri taşıyan midibüsün kanalete düşmesi sonucu araçta bulunan işçiler yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tarladaki çalışma süresi biten işçileri taşıyan İ.G. idaresindeki 27 US 557 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak içi boş kanalete düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var

YARALILARIN DURUMU

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti yeniden değerleme oranı için harekete geçti! Vatandaşın lehine düzenleme yapılacak
AK Parti yeniden değerleme oranı için harekete geçti! Vatandaşın lehine düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi! "Ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi! "Ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum"
Son dakika | Ankara Altındağ'da dehşet! 5 kişinin cesedi bulundu
Son dakika | Ankara Altındağ'da dehşet! 5 kişinin cesedi bulundu
İnternetten satışa çıkardıkları kulaklığı göndermeyince 3 yıl ceza aldılar
İnternetten satışa çıkardıkları kulaklığı göndermeyince 3 yıl ceza aldılar
Son Haberler
Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var
Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var
Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2022 Perşembe | 10.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 10 Kasım 2022 Perşembe | 10.11.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama
Borsa günü kazançla kapattı, tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe gününde en çok artan ve düşen hisseler...
Borsa günü kazançla kapattı, tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte 10 Kasım 2022 Perşembe gününde en çok artan ve düşen hisseler...
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
Çok Okunanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2022| Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2022
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
24 Kasım öğretmenler günü erkek öğretmene ne hediye alınır 2021? Erkek öğretmene hediye fikirleri 2022
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2022? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2022?
Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2022
Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2022
Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!
Kuduz teşhisi koyulduktan sonra hayatını kaybetmişti! 10 yaşındaki Mustafa acılar içinde toprağa verildi!
Ordu'da duygu dolu anlar! Askerliği bitirip eve döndü, köpeği annesinden önce sarıldı
Ordu'da duygu dolu anlar! Askerliği bitirip eve döndü, köpeği annesinden önce sarıldı
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"