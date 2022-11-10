Adana'da yürekleri ağza getiren kaza! İşçileri taşıyan midibüs kanalete düştü: Çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Tarladaki çalışma süresi biten işçileri taşıyan İ.G. idaresindeki 27 US 557 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak içi boş kanalete düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU
İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.