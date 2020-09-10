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  3. Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale devam ediyor

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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