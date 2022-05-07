Adana'dan yürek yakan haber! Kazada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu

Alınan bilgilere göre 9 Nisan'da Adana - Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ise tutuklanmıştı.

KAZADA AĞIR YARALANMIŞTI

Yaralılar arasında durumu ağır olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, tedavileri tamamlanan 2 yaralı ise taburcu edilmişti.

BİR AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'dan acı haber geldi. Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Şehidin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak.