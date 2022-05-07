Adana'dan yürek yakan haber! Kazada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, bir aydır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Alınan bilgilere göre 9 Nisan'da Adana - Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında meydana gelen trafik kazasında Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. ise tutuklanmıştı.
KAZADA AĞIR YARALANMIŞTI
Yaralılar arasında durumu ağır olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, tedavileri tamamlanan 2 yaralı ise taburcu edilmişti.
BİR AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yaşanan olayın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi süren Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'dan acı haber geldi. Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Şehidin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak.