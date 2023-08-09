Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle ünlenen Mehmet Akif Alakurt, Kılıçdaroğlu ve Tunceli için çok skandal bir paylaşıma imza attı.

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Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli için skandal paylaşım!

Adanalı dizisindeki Maraz Ali karakteriyle adını milyonlara duyurmayı başaran Mehmet Akif Alakurt, saldırgan ve küfürlü paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Alakurt, CHP liderine kavgada bile söylenmeyecek sözlerde bulundu.

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Adanalı'da canlandırdığı karakterle adından sıklıkla söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla herkesi şok ettiriyor.

"TUNCELİ BU KONUDA İSTİSNADIR"

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Alakurt, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının hemen altına "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SKANDAL SÖZLER

Bir diğer paylaşımında ise Alakurt "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com

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BU MEHMET AKİF ALAKURT'UN İLK VUKUATI DEĞİL!

Mehmet Akif Alakurt'un skandal paylaşımlarının benzerleri daha öncede yaşanmıştı.

Daha öncelerde de kadınları aşağılayan ifadeler kullanarak paylaşım yapan Alakurt, bununla da yetinmeyip farklı bir zamanda da takipçileri arasında geçen küfürlü diyalogları instagram hesabından paylaşarak gündeme gelmiş.

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