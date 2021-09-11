Adanaspor 6–2 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları Adanaspor ile Menemenspor arasındaki karşılaşmayla devam etti. İki takımın da birçok pozisyon bulduğu ve futbol şöleninin yaşandığı mücadelede tam 8 gol çıktı. Gol düellosunda kazanan taraf 6-2'lik skorla Adanaspor oldu. Akdeniz ekibi bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken Menemenspor ise 3 puanda kaldı.

ADANASPOR 6-2 MENEMENSPOR

Dakikalar henüz 6'yı gösterirken Ozegovic golü atarak Adanasor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakika 24'de Menemenspor'da Sabbah sahneye çıkarak durumu eşitledi.

50. dakikada Evren korkmaz'ın bulduğu golle Adanaspor yeniden öne geçti.

65. dakikada Samet Kaya'nın kaydettiği golle ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı.

69. dakikada Menemenspor'da Ahmet Sagat'ın golü geldi. Fark yeniden bire indi.

Bu golden iki dakika sonra Menemenspor'dan hemen cevap geldi. Ozegovic kendisinin iki takımının dördüncü golünü attı.

86. dakikada Ozegovic kaydettiği golle hattrick yaptı.

Ahmethan köse, 89. dakikada kaydetti golle maça noktayı koydu. Adanaspor 6-2 kazandı.