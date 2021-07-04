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Adanaspor Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor!

TFF 2. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'dan bomba transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Güney ekibinde gündem Mario Balotelli. Başkan Murat Sancak anlaşıldığını duyurdu.

Adanaspor Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor flaş transferleri duyurmaya devam ediyor. Güney ekibinde başkan Murat Sancak basına yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncu Mario Balotelli ile %85 oranında anlaşıldığını duyurdu. Yıldız oyuncunun 3 milyon euro kazanması bekleniyor.

YÜZDE 85 ANLAŞTIK

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Balotelli burada başarılı olup, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar localarımız var. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor ödeyecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz. Kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin yanı sıra Hatayspor'da kiralık olarak oynayan David Akintola ile de anlaşıldığı duyuruldu.

Adanaspor Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor!

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