Adanaspor Mario Balotelli'yi Türkiye'ye getiriyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor flaş transferleri duyurmaya devam ediyor. Güney ekibinde başkan Murat Sancak basına yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncu Mario Balotelli ile %85 oranında anlaşıldığını duyurdu. Yıldız oyuncunun 3 milyon euro kazanması bekleniyor.

YÜZDE 85 ANLAŞTIK

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Balotelli burada başarılı olup, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 500 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar localarımız var. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor ödeyecek. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz. Kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." ifadelerini kullandı.

Balotelli'nin yanı sıra Hatayspor'da kiralık olarak oynayan David Akintola ile de anlaşıldığı duyuruldu.