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  3. Adanaspor - Menemenspor maçı ertelendi!

Adanaspor - Menemenspor maçı ertelendi!

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile Menemenspor arasında oynanacak mücadele, İzmir ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Adanaspor - Menemenspor maçı ertelendi!

TFF 1. Lig'de 9. hafta oynanması planlanan Adanaspor - Menemenspor maçı, ertelendi. Menemenspor'daki Kovid-19 vakalarının 34 kişiye kadar çıkması nedeniyle mücadele ileri bir tarihte oynanacak. 

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtildi. 

Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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