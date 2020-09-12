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Adanaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Adanaspor'un 2020-2021 formaları ne kadar?

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, 2020-2021 sezonu formalarını tanıttı. 3 adet forma tanıtan Akdeniz ekibi, büyük ilgi gördü. İşte Adanaspor'un 2020-2021 sezonu formaları ve fiyatları...

Adanaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Adanaspor'un 2020-2021 formaları ne kadar?

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Adanaspor, 2020-2021 futbol sezonu için yeni formalarını tanıttı. Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan turuncu-beyazlı ekibin, tanıtımını yaptığı 3 adet forma, taraftarlardan büyük ilgi gördü. Adanaspor, yeni sezon formalarından siyah ağırlıklı olan formasını, bu yıl hayatını kaybeden değerli spor spikeri Emre Gönlüşen'e adadı. 

İşte Adanaspor'un sosyal medya hesabından paylaştığı forma tanıtımları:

 

Turuncu Güneş, Emre Gönlüşen Siyahı, Çubuklu Koza adı verilen formaların sponsporu ise Capelli oldu. 

Adanaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Adanaspor'un 2020-2021 formaları ne kadar?Adanaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Adanaspor'un 2020-2021 formaları ne kadar?

ADANASPOR 2020-2021 SEZONU FORMALARI NE KADAR?

Henüz resmi mağazalardan satışa sunulmayan formaların, fiyatları da belli olmadı. Adanaspor tarafından fiyatlar belirlendiğinde haberimiz güncellenecektir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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