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Adanaspor yeni transferi Ömer Çiçek kimdir?

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha sağ kanat oyuncusu 27 yaşındaki Ömer Çiçek'i 68 Aksaray Belediye Spor'dan transfer etti.3.Lig Grup 1 de geçen yıl çıktığı 45 karşılaşmada 9 gol 3 asist yapma başarısını gösteren Ömer Çiçek kimdir?

Adanaspor yeni transferi Ömer Çiçek kimdir?

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, orta saha oyuncusu Ömer Çiçek'i transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Çiçek'in transfer edildiği bildirildi.

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Ömer Çiçek kimdir? kariyeri ve daha önce oynadığı takımlar hangileridir?

17 Ocak 1993 Ankara doğumlu olan Ömer Çiçek orta saha sağ kanatta göre yapmaktadır.

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Ömer Çiçek oyuncu verileri

Sağ ayağını kullanan oyuncunun güncel piyasa değeri transfermarkette 50 bin avro olarak gözükmektedir.

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Ömer Çiçek kariyerinin performans bilgileri

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Ömer Çiçek transfer geçmişi

Kariyeri boyunca sırası ile Osmanlıspor altyapısı, Osmanlıspor U21, Bugsaşspor, Keçiörengücü, adliyespor, Pendikspor ve 68 aksaray belediyespor takımlarında forma giymiştir.

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Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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