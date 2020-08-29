Samsunspor karşısında sadece 3 pas hatası ile oynayan Flavio Medeiros kimdir?Koronavirüsten ölen kişinin evinin önündeki taziye çadırı yok artık dedirtti!Aşure dağıtırken hayatını kaybetti!Adanaspor'un transfer ettiği Ozan Papaker kimdir?Beşiktaş Başkanı Çebi: "Takımın ihtiyacına göre transfer yapacağız"Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılan muhaliflerden "tam" ve "kalıcı" ateşkes çağrısıTrabzonspor hazırlık maçında Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup olduDeprem mi oldu son dakika? Anlık deprem haritasıErzurumspor'un transfer ettiği Adolphe Teikeu kimdir?Dağ aslanının kafesine giren kız ölümle burun buruna geldi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adanaspor'un transfer ettiği Ozan Papaker kimdir?

Adanaspor'un transfer ettiği Ozan Papaker kimdir?

Adanaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.

Adanaspor'un transfer ettiği Ozan Papaker kimdir?

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, forvet Ozan Papaker'i kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.

Ozan Papaker kimdir?

Ozan Papaker Süper Lig ekiplerinden Tuzlaspor takımında kiralık oynayan futbolcudur.
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1996 (24 yıl yaşında), Rize
Boy: 1,88 m
Şu andaki takımı: Adanaspor (Forvet)
Katılma tarihleri: 2018 (Menemenspor, Pendikspor), 2014 (Ofspor, Tuzlaspor), 2013 (Ofspor), 2012 (Çaykur Rizespor)

11.jpg

Ozan Papaker kariyeri ve transfer geçmişi

12.jpg

13.jpg14-001.jpg

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT