Adanaspor'un transfer ettiği Ozan Papaker kimdir?
Adanaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, forvet Ozan Papaker'i kadrosuna kattı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, geçen sezon Pendikspor forması giyen 24 yaşındaki Ozan Papaker'in transfer edildiği belirtildi.
Ozan Papaker kimdir?
Ozan Papaker Süper Lig ekiplerinden Tuzlaspor takımında kiralık oynayan futbolcudur.
Doğum tarihi: 10 Temmuz 1996 (24 yıl yaşında), Rize
Boy: 1,88 m
Şu andaki takımı: Adanaspor (Forvet)
Katılma tarihleri: 2018 (Menemenspor, Pendikspor), 2014 (Ofspor, Tuzlaspor), 2013 (Ofspor), 2012 (Çaykur Rizespor)
Ozan Papaker kariyeri ve transfer geçmişi
Haber KaynağıAA