TFF 1. Lig'de yoluna devam eden Adanaspor, Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan ile yollarını ayırarak daha önce Süper Lig'de antrenörlük tecrübesi bulunan ve Adanaspor'da da çalışmış olan Emrah Bayraktar ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019 - 2020 sezonunda kulübümüzde sportif direktör olarak görev yapan Emrah Bayraktar yeni teknik direktörümüz olarak göreve başlayacaktır. Semih Sezerli ve Serdar Topraktepe teknik heyetimize dahil olmuştur. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Peki, Adanaspor'un yeni teknik direktörü Emrah Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

EMRAH BAYRAKTAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

19 Ekim 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Emrah Bayraktar 45 yaşındadır. Antrenörlük kariyerine Galatasaray'ın alt yaş takımlarında başlayan Emrah Bayraktar, 2011 ve 2013 yıllarında da Beşiktaş'ın gençlik gelişim teknik sorumlusu olarak görevini sürdürmüştü.

İlk teknik direktörlük deneyimini 2009 yılında Siirtspor ile yaşayan Emrah Bayraktar, daha öncede antrenör olarak çalıştığı Adanaspor'a teknik direktör olarak geri döndü.