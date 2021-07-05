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Adanır isminin anlamı nedir, Adanır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Adanır isminin anlamı; Ad alan, ünlenen kimse, şanlı, şöhretli demektir. Bu içeriğimizde Adanır isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Adanır isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Adanır isminin anlamı nedir, Adanır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adanır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adanır ismi ne demek, Adanır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adanır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adanır İsminin anlamı nedir? TDK Adanır anlamı:

TDK'da Adanır isminin anlamı bulunmamaktadır. 

Adanır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Adanır ismi geçmemektedir.

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Adanır isminin kökeni:

Adanır ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Adanır ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.

Adanır isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Adanır isminin rengi:

Alizarin

Adanır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Adanır isminin Harf Analizi Nedir ?

Adanır ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Adanır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adanır ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

D: 5

A: 1

N: 17

I: 11

R: 21

= 56 Adanır İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

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Adanır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Adanır ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adanır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1D: 4A: 1N: 5I: 9R: 9 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Adanır isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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