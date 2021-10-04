Adanış ne demek, TDK'ya göre Adanış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adanış ne demek? Adanış TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adanış kelimesi. Peki adanış ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adanış nedir, adanış kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Adanış kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Adanış kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ADANIŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adanış kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adanış kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adanma iş

