Trabzon'da, uzaklaştırma kararının süresi dolan Bülent Taşkın eski eşi Medine Seyis'i 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüMustafa Keser Bülent Ersoy'un annesine küfür etti! Diva her şeyi ortaya döktü! "Oturduğum koltuk ona battı"Teseyyüp ne demek, TDK'ya göre Teseyyüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Halveti ne demek, TDK'ya göre Halveti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Kuzey Kıbrıs Başbakanı istifa ettiDanilo Zanna ile yolları ayrılan Tuğçe Demirbilek’ten boşanma kararı sonrası olay gönderme! "İnsanların iki yüzü vardır"Musaffa ne demek, TDK'ya göre Musaffa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Küçük çocuğun öldürdü, taziyesine gidip rol yaptı! Cani katil vicdan yapınca cinayeti itiraf etti!GAİN Açık Mikrofon başvurusu nasıl yapılır? GAİN Açık Mikrofon başvuru formu 2021ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2.ek tercih (3.tercihler) ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı 2021?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Adap ne demek, TDK'ya göre Adap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adap ne demek, TDK'ya göre Adap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Adap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Adap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Adap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Adap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Adap ne demek, TDK'ya göre Adap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adap ne demek? Adap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adap kelimesi. Peki adap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adap nedir, adap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ADAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Adap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Töre
- Yol yordam

ADAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Edebiyatın da kendine mahsus adabı var.

ADAP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- adabımuaşeret, adap erkân, muaşeret adabı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT