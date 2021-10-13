Adap ne demek, TDK'ya göre Adap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adap ne demek? Adap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adap kelimesi. Peki adap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adap nedir, adap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Adap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre adap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Töre

- Yol yordam



ADAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Edebiyatın da kendine mahsus adabı var.



ADAP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- adabımuaşeret, adap erkân, muaşeret adabı

