Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?Benin'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Benin'in Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Adar isminin anlamı nedir, Adar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Adar isminin anlamı nedir, Adar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Adar isminin anlamı; yandaş, omuzdaş, taraftar, arkadaş demektir. Bu içeriğimizde Adar isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Adar isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Adar isminin anlamı nedir, Adar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adar ismi ne demek, Adar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adar İsminin anlamı nedir? TDK Adar anlamı:

Adar isminin anlamı TDK'da geçmemektedir.

Adar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Adar ismi Kuran'da yer almamaktadır.

anlamı nedir?

Adar isminin kökeni:

Adar ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4687 kişi Adar ismini kullanmaktadır.

Adar isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Adar isminin rengi:

Ametist

Adar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Adar isminin Harf Analizi Nedir ?

Adar ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

Adar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adar ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

D : 5

A : 1

R : 21

= 28 Adar İsminin Numeroloji Toplamı 28’dir.

Adar ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Adar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   D: 4   A: 1   R: 9 = 15

1 5 = 6 Kader sayısıdır

Adar isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT