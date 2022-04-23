Adaş ne demek, TDK'ya göre Adaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adaş ne demek? Adaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adaş kelimesi. Peki adaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adaş nedir, adaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adları aynı olanlardan her biri



ADAŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Adaşının, neyin nesi olduğunu hiç bilmiyordu.

