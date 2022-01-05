Aday Adayı ne demek, TDK'ya göre Aday Adayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aday adayı ne demek? Aday adayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aday adayı kelimesi. Peki aday adayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aday adayı nedir, aday adayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAY ADAYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aday adayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aday adayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir işi yapmak, bir görevi yüklenmek için adaylık aşamasını kazanmak amacıyla başvuran kimse

- Milletvekili ve senatör seçimlerinde, partinin adayı olmak için, partisinde yapılan ön seçimlere adaylığını koyan kimse



ADAY ADAYI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yedek subay aday adayları.

