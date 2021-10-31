Adayavrusu ne demek, TDK'ya göre Adayavrusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adayavrusu ne demek? Adayavrusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adayavrusu kelimesi. Peki adayavrusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adayavrusu nedir, adayavrusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADAYAVRUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adayavrusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adayavrusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki veya üç çifte kürekli küçük balıkçı teknesi

