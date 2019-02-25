Adaylığı düşürülmüştü, İl Seçim Kurulu’ndan Mehmet Ali Çalkaya kararı

İzmir'de adaylığı ilçe seçim kurulu tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın beklediği karar, İl Seçim Kurulunca verildi. Çalkaya'nın durumunu görüşen kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığına karar verdi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

CHP'li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın, adaylığına yönelik itiraz, İl Seçim Kurulu'nda görüşüldü. İlçe seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Çalkaya'dan, istediği 'Memnu hakları iadesi' belgesine itiraz edildi.

İL SEÇİM KURULU İTİRAZA CEVABINI VERDİ

Çalkaya'nın itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, kararını verdi. Kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı konusunda karar kıldı.