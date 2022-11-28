Adaylık krizi ipleri gerdi! Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirine girdi: Sol medyanın gözü kör kulağı sağır!

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken CHP kulislerinde dönen adaylık tartışmalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi yasağı bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu.

"APTAL, MÜTEAHHİT KAFALI, ŞİZOFREN"

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz hafta CHP İl Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Sen adaylığı bırak Belediye başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

CHP KESİMİ SESSİZ KALDI

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun ilk olarak telefonda Canan Kaftancıoğlu'na birtakım sözler ettiği ardından da CHP binasına gittiği ancak Canan Kaftancıoğlu'nun binayı terk ettiği öğrenildi. Yaşanan olaylara sol medya sessiz kalıp hiçbir şekilde açıklama yapmadı.

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EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Bugün İBB 2023 yılı bütçe toplantısı öncesi Saraçhane’deki İBB Binası’ndan basın mensuplarına açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadeleri için Canan Kaftancıoğlu için , “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar” dedi.