Addi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Addi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Addi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Addi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Addi 12 Aralık 2004 tarihinde Londrina şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Addi Henrique da Silva Lujete şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Addi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Addi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Addi'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 11 Nisan 2025 tarihinde bitmektedir.
Addi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Addi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Addi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Addi şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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