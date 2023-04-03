Addi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Addi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Addi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Addi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.