Adeai Assis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeai Assis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeai Assis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeai Assis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeai Assis 6 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Adeai Assis Mehmeti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeai Assis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adeai Assis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adeai Assis'nin FC Chiasso ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adeai Assis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeai Assis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adeai Assis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeai Assis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Monthey

5 Ağu 2020 yılında Martigny-Sports

1 Ağu 2021 yılında FC Lugano II

6 Eylül 2022 yılında FC Chiasso

Adeai Assis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeai Assis şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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