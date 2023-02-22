Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Abayomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adebayo Abayomi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Abayomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Abayomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebayo Abayomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adebayo Abayomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adebayo Abayomi 9 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Abayomi Adebayo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adebayo Abayomi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adebayo Abayomi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Adebayo Abayomi'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adebayo Abayomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adebayo Abayomi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2012 yılında Midtjylland U19

1 Ocak 2014 yılında IK Oddevold

10 Aralık 2014 yılında IK Gauthiod

1 Temmuz 2016 yılında Shooting Stars

1 Temmuz 2017 yılında Växjö United

1 Haziran 2020 yılında Shooting Stars

1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC

Adebayo Abayomi kimdir

Adebayo Abayomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adebayo Abayomi şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Midtjylland

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Adebayo Abayomi nereli

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