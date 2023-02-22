Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Abayomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adebayo Abayomi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adebayo Abayomi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.