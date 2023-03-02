Adebayo Azeez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebayo Azeez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebayo Azeez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adebayo Azeez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adebayo Azeez 8 Ocak 1994 tarihinde Sidcup şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adebayo Linford Kazim Azeez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adebayo Azeez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adebayo Azeez'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adebayo Azeez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adeazeez_/

Adebayo Azeez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adebayo Azeez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adebayo Azeez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adebayo Azeez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Charlton Ath

22 Kasım 2012 yılında Wycombe Wand.

2 Ocak 2013 yılında Charlton Ath

18 Ocak 2013 yılında Leyton Orient

18 Şubat 2013 yılında Charlton Ath

26 Eylül 2013 yılında Torquay

26 Kasım 2013 yılında Charlton Ath

8 Şubat 2014 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2014 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2014 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2016 yılında Partick Thistle

5 Temmuz 2017 yılında Cambridge Utd.

23 Şubat 2018 yılında Dover Athletic

31 Mayıs 2018 yılında Cambridge Utd.

31 Ocak 2019 yılında Newport County

10 Şubat 2020 yılında Torquay

31 Mayıs 2020 yılında Newport County

3 Ekim 2020 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Dartford

1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.

Adebayo Azeez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adebayo Azeez şuan Welling United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.