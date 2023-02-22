Adebowale Ogunbufunmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebowale Ogunbufunmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adebowale Ogunbufunmi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adebowale Ogunbufunmi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.