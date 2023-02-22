Adebowale Ogunbufunmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adebowale Ogunbufunmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adebowale Ogunbufunmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adebowale Ogunbufunmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adebowale Ogunbufunmi 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adebowale Ogunbufunmi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Adebowale Ogunbufunmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adebowale Ogunbufunmi'nin Plateau United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Adebowale Ogunbufunmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adebowale Ogunbufunmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ağustos 2022 yılında Plateau United
Adebowale Ogunbufunmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adebowale Ogunbufunmi şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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