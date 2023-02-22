Adekunle Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adekunle Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adekunle Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adekunle Adeniyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.