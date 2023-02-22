Adekunle Adeniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adekunle Adeniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adekunle Adeniyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adekunle Adeniyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adekunle Adeniyi 19 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adekunle Adeniyi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Adekunle Adeniyi'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adekunle Adeniyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adekunle Adeniyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Şubat 2022 yılında Shooting Stars
1 Aralık 2022 yılında Doma UTD
Adekunle Adeniyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adekunle Adeniyi şuan Doma United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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