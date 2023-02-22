Adekunle Oyedele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adekunle Oyedele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adekunle Oyedele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adekunle Oyedele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adekunle Oyedele 15 Temmuz 1999 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adekunle Oyedele Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brandsen Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Adekunle Oyedele'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adekunle Oyedele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adekunle Oyedele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adekunle Oyedele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adekunle Oyedele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2019 yılında FK Slutsk

5 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC

Adekunle Oyedele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adekunle Oyedele şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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