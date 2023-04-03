Adel Bacha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Bacha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Bacha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Bacha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Bacha 17 Mayıs 2004 tarihinde şehrinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Adel Bacha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Bacha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSOne yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adel Bacha'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Bacha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Bacha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Bacha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Bacha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC B

Adel Bacha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Bacha şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adel Bacha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U18 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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