Adele hayranları şok oldu! Ünlü şarkıcıya canlı yayında edepsiz soruT.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan uçak kazası sonrası Rusya'ya taziye mesajı!Valtteri Bottas kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Formula 1 Türkiye Grand Prix birinci Valtteri Bottas takımı nedir?10 Ekim 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Taşlama Tezgâh Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıFormula 1 İstanbul Grand Prix'sinin (GP) galibi belli oldu! Galibiyete Bottas uzandıDiğer Metal Levha Ve Metal İnşaat İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıDemet Akalın'ın sarf ettiği sözler şoke etti! "Ben onun gibi milletten para toplamıyorum"Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Adele hayranları şok oldu! Ünlü şarkıcıya canlı yayında edepsiz soru

Adele hayranları şok oldu! Ünlü şarkıcıya canlı yayında edepsiz soru

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele açtığı Instagram canlı yayınında takipçisinden şok bir soru aldı. Şarkıcı, argo kelime içermesi dolayısıyla soruyu anlamasa da şarkıcının hayranları soru karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Easy On Me adlı şarkısının kısa tanıtımı yapan ve yeni albümünün çıkış tarihini 15 Ekim olarak duyuran İngiliz şarkıcı Adele, Instagram'da canlı yayın açtı. Bu durum, ünlü şarkıcının sevenlerini mutlu etti. Canlı yayın sırasında bir takipçisi Adele'e dikkat çeken bir soru yöneltti. Bu durum canlı yayını takip eden diğer kişiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Takipçisi, ünlü şarkıcıya "What's your body count?" sorusunu yöneltti.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Body count yani (vücut sayımı) anlamına gelir ve İngilizce'de bir grup insanın hayatını kaybettiği açıklandığında kaç ölü sayısı olduğunu öğrenmek için kullanılır. Fakat argoda durum biraz daha farklı. "What's your body count? sorusu argoda bir kişinin kaç kişiyle yattığını tanımlamak için yöneltilen bir sorudur.

Takipçisinin yönelttiği soruyu anlamayan ünlü şarkıcı, "Vücut sayımı kaç?" Bu ne anlama geliyor?" dedi.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT