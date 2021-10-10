Adele hayranları şok oldu! Ünlü şarkıcıya canlı yayında edepsiz soru

Easy On Me adlı şarkısının kısa tanıtımı yapan ve yeni albümünün çıkış tarihini 15 Ekim olarak duyuran İngiliz şarkıcı Adele, Instagram'da canlı yayın açtı. Bu durum, ünlü şarkıcının sevenlerini mutlu etti. Canlı yayın sırasında bir takipçisi Adele'e dikkat çeken bir soru yöneltti. Bu durum canlı yayını takip eden diğer kişiler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Takipçisi, ünlü şarkıcıya "What's your body count?" sorusunu yöneltti.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Body count yani (vücut sayımı) anlamına gelir ve İngilizce'de bir grup insanın hayatını kaybettiği açıklandığında kaç ölü sayısı olduğunu öğrenmek için kullanılır. Fakat argoda durum biraz daha farklı. "What's your body count? sorusu argoda bir kişinin kaç kişiyle yattığını tanımlamak için yöneltilen bir sorudur.

Takipçisinin yönelttiği soruyu anlamayan ünlü şarkıcı, "Vücut sayımı kaç?" Bu ne anlama geliyor?" dedi.

İşte o anlar: