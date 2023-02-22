Adeleke Adekunle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeleke Adekunle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeleke Adekunle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adeleke Adekunle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adeleke Adekunle 27 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adeleke Adekunle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MDTM yapmaktadır. Adeleke Adekunle, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 13 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Adeleke Adekunle'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adeleke Adekunle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adeleke Adekunle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Go Round FC
1 Eylül 2019 yılında Abia Warriors
13 Ekim 2021 yılında Enyimba Aba
Adeleke Adekunle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adeleke Adekunle şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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