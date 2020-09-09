Adem Büyük, Galatasaray'dan ayrıldı!

Adem Büyük, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılıklı anlaşma neticesinde Adem'in 2.010.508 TL tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'da Diagne'nin de dönüşü ile ilk 11'de forma şansı bulması zorlaşan Adem Büyük, takımdan ayrılmak isteğini dile getirmişti. İlk 11'de banko oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözlezşeme imzalayacak.

Adem Büyük, geçen sezon sarı-kırmızılılarda Falcao'nun ve Andone'nin sakat olduğu dönemde forma şansı bulmuş ve taraftarın gönlünü kazanmıştı.

Sarı kırmızılı forma ile toplam 34 maça çıkan deneyimli golcü, 11 kez fileleri sarstı, bir de asist yaptı.