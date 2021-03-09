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Adem isminin anlamı nedir, Adem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Adem isminin anlamı; Allah'ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk Peygamberi demektir. Bu içeriğimizde Adem isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Adem isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Adem isminin anlamı nedir, Adem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Adem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Adem ismi ne demek, Adem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Adem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Adem İsminin anlamı nedir? TDK Adem anlamı:

Adem ismi TDK'da yokluk anlamında kullanılmaktadır.

Adem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Adem ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Adem isminin kökeni:

Adem ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Yoğun olarak kullanılan Adem ismi Türkiye'de 201328 kişide bulunmaktadır.

Adem isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Adem isminin rengi:

Lacivert

Adem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Adem isminin Harf Analizi Nedir ?

Adem ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Adem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Adem ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

D : 5

E : 6

M : 16

= 28 Adem İsminin Numeroloji Toplamı 28’dir.

Adem ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Adem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Adem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   D: 4   E: 5   M: 4 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Adem isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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