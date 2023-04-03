Adem Podrimaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Podrimaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adem Podrimaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adem Podrimaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adem Podrimaj 6 Ocak 2003 tarihinde Hartberg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adem Podrimaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Adem Podrimaj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adem Podrimaj'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adem Podrimaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adem Podrimaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adem Podrimaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adem Podrimaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2011 yılında Vienna Alt.

2 Mayıs 2013 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2014 yılında DFI Bad Aibl.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Adem Podrimaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adem Podrimaj şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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