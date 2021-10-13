Ademiyet ne demek, TDK'ya göre Ademiyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Âdemiyet ne demek? Âdemiyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi âdemiyet kelimesi. Peki âdemiyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre âdemiyet nedir, âdemiyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÂDEMİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Âdemiyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Âdemiyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre âdemiyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yokluk

- İnsanlık

- Adamlık

