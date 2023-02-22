Ademola Adebambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademola Adebambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ademola Adebambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ademola Adebambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ademola Adebambo 22 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ademola Adebambo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ademola Adebambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ademola Adebambo'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ademola Adebambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ademola Adebambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
1 Temmuz 2020 yılında B-Angel FC
23 Kasım 2020 yılında T. Beni Suef
30 Haziran 2021 yılında B-Angel FC
2 Ekim 2021 yılında Kwara United
17 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Ademola Adebambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ademola Adebambo şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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