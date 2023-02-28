Ademola Shobowale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademola Shobowale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ademola Shobowale kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ademola Shobowale ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ademola Shobowale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademola Shobowale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ademola Shobowale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ademola Shobowale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ademola Shobowale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ademola Shobowale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ademola Shobowale 22 Şubat 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ademola Shobowale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZA consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ademola Shobowale'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ademola Shobowale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ademola Shobowale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2023 yılında El Mokawloon

Ademola Shobowale kimdir

Ademola Shobowale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ademola Shobowale şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ademola Shobowale nereli

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