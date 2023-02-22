Adeniyi Alaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeniyi Alaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeniyi Alaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adeniyi Alaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adeniyi Alaba 5 Aralık 1993 tarihinde Akure şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adeniyi Alaba Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Adeniyi Alaba'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adeniyi Alaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adeniyi Alaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adeniyi Alaba şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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