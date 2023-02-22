Adeniyi Alaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeniyi Alaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adeniyi Alaba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adeniyi Alaba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.