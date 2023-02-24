Adeshina Fatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Fatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeshina Fatai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeshina Fatai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeshina Fatai 1 Mayıs 1999 tarihinde Osogbo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Adeshina Abdul Fatai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeshina Fatai Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Adeshina Fatai, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adeshina Fatai'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adeshina Fatai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeshina Fatai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adeshina Fatai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeshina Fatai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Astra II

1 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

23 Mart 2022 yılında Zeljeznicar

23 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Adeshina Fatai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeshina Fatai şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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