Adeshina Gata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Gata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeshina Gata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adeshina Gata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adeshina Gata 8 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Issa Adeshina Gata şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adeshina Gata Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Adeshina Gata'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adeshina Gata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adeshina Gata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında ABS FC
1 Ocak 2018 yılında Akwa United
1 Temmuz 2018 yılında Wikki Tourists
21 Eylül 2020 yılında Kwara United
Adeshina Gata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adeshina Gata şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Adeshina Gata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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