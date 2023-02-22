Adeshina Gata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeshina Gata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adeshina Gata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adeshina Gata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.