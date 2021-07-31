Adeta abla - kardeş! Almeda Abazi'nin annesini görenler hayran kaldı! Albana Abazi kızının düğününe damga vurdu!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kız kardeşi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli Basketbolcu Kenan Sipahi ile evlendi. Düğünde en dikkat çeken isim Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Almeda Abazi, kardeşinin düğünde çektiği fotoğraflarını "Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaştı. Uzun süredir birlikte olan Kenan Sipahi-İlda Abazi çiftini, mutlu günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Çiftin nikah şahitliğini üstlenen oyuncu Tolgahan Sayışman'ın, kayınvalidesi Albana Abazi ile düğünde verdiği poz ise sosyal medyada gündem oldu.

"SÜPER KAYINVALİDE"

Hem damadı hem de kızı Almeda Abazi ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 48 yaşındaki Albana Abazi, güzelliği ile adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları, tescilli güzel Almeda Abazi'nin annesi Albana Abazi için 'Süper kayınvalide' şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

Almeda Abazi'nin annesi kim? Albana Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?