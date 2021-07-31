Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de basketbol oynayan Kenan Sipahi ile evlendi. Düğünde en dikkat çeken isim ise Abazi kardeşlerin anneleri oldu. Biz de haberimizde Almeda Abazi'nin annesi kim? Albana Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var? sorularının yanıtına yer verdik...

ALMEDA ABAZİ'NİN ANNESİ KİM? ALBANA ABAZİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kız kardeşi olan İlda Abazi'nin Fenerbahçeli basketbolcu Kenan Sipahi ile Çırağan Sarayı'nda hayatını birleştirdiği düğünde dikkatleri en çok çeken isim Albana Abazi oldu. Güzelliğiyle düğüne damga vuran ve herkesi kendine hayran bırakan Albana Abazi'nin kim olduğu merak ediliyor. 48 yaşındaki Albana Abazi, Arnavut asıllıdır.

EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Albana Abazi, Önder Vardis ile evlidir. Almeda Abazi dışında İlda Abazi ve Aris Abazi adında iki çocuğu bulunmaktadır. Almeda Abazi oyuncu Tolgahan Sayışman'la evlidir. İlda Abazi ise geçtiğimiz günlerde Kenan Sipahi ile hayatını birleştirmiştir.