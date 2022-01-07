Âdeta ne demek, TDK'ya göre Âdeta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Âdeta ne demek? Âdeta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi âdeta kelimesi. Peki âdeta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre âdeta nedir, âdeta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÂDETA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Âdeta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Âdeta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre âdeta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hemen hemen, sanki



ÂDETA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yüzümü âdeta cama yapıştırarak her hareketini ilgiyle izliyorum.

