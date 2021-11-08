Âdetgörmezlik ne demek, TDK'ya göre Âdetgörmezlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Âdetgörmezlik ne demek? Âdetgörmezlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi âdetgörmezlik kelimesi. Peki âdetgörmezlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre âdetgörmezlik nedir, âdetgörmezlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÂDETGÖRMEZLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Âdetgörmezlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre âdetgörmezlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Menopoz

