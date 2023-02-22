Adewale Adeyinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adewale Adeyinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adewale Adeyinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adewale Adeyinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adewale Adeyinka 14 Aralık 1996 tarihinde Offa şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adewale Adeyinka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Adewale Adeyinka, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adewale Adeyinka'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adewale Adeyinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adewale Adeyinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
6 Temmuz 2016 yılında Kwara United
4 Ekim 2017 yılında ABS FC
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Temmuz 2019 yılında Akwa United
20 Ağustos 2022 yılında Kwara United
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Adewale Adeyinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adewale Adeyinka şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Adewale Adeyinka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nigeria B takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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