Adewale Lasisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adewale Lasisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adewale Lasisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adewale Lasisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adewale Lasisi 25 Mayıs 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,58 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adewale Lasisi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Adewale Lasisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adewale Lasisi'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adewale Lasisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adewale Lasisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Dakkada FC
Adewale Lasisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adewale Lasisi şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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