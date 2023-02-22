Adeyemo Bolaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeyemo Bolaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeyemo Bolaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adeyemo Bolaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adeyemo Bolaji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adeyemo Bolaji Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Adeyemo Bolaji'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adeyemo Bolaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adeyemo Bolaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Aralık 2021 yılında Niger Tornad.
Adeyemo Bolaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adeyemo Bolaji şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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